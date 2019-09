‘Honderd winkels modeketen Forever 21 dicht’

HE­MA-spul­len in schappen van Parijse supermark­ten Franprix

10 september In de Franprix-winkels zullen onder meer keukenartikelen, woningdecoratiespullen, schrijfgerei, kleding en woningtextiel worden verkocht. Afhankelijk van de resultaten besluiten HEMA en Franprix over een uitbreiding van de samenwerking. HEMA is al langer actief in Frankrijk, maar kan door de samenwerking sneller uitbreiden, zegt topman Tjeerd Jegen. Franprix heeft in de regio Parijs zo'n achthonderd winkels. Eerder dit jaar kondigde HEMA aan voor het eerst ook spullen te gaan verkopen via andere winkels. Zo werden al samenwerkingen aangekondigd met AH en Wehkamp in Nederland en Walmart in Canada en de VS.