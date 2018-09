Hoge Raad: Moment van invoer auto bepaalt bpm-heffing

Een auto is volgens de rechters namelijk alleen nieuw op het moment dat die niet of nauwelijks gebruikt is als die in Nederland op kenteken wordt gezet. Of de auto nieuw is gekocht voor invoer, doet niet ter zake.



De zaak draaide om een Nederlands bedrijf dat een auto in Duitsland nieuw kocht en een exportkenteken kreeg. Toen de auto anderhalve week later werd geïmporteerd was er in Duitsland ruim 3000 kilometer mee gereden. De Belastingdienst vond dat de auto als nieuw moest worden beschouwd, maar daar is de Hoge Raad het niet mee eens.



De bpm-belasting wordt geheven over nieuwe auto's in Nederland en auto's die ingevoerd worden. Tweedehands auto's krijgen in dat laatste geval een korting.