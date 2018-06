Hoge managers ABN Amro branden eigen directie af

De beoogde opvolger van Zoutendijk, Tom de Swaan, zorgde eveneens voor onrust. Financieel activist Pieter Lakeman, bekend van zijn rol bij de ondergang van DSB Bank, wees onder meer op de eerdere betrokkenheid van De Swaan bij de verkoop van ondeugdelijke renteswaps aan mkb'ers.



Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) is als grootaandeelhouder - de Nederlandse staat bezit nog steeds 57 procent van de aandelen ABN Amro - juist 'zeer tevreden' over de benoeming van De Swaan.



Over de brandbrief zegt hij dat er 'onvrede' is geweest. ,,We weten allemaal dat de bank door een moeilijke fase is gegaan. De bank moet nu gewoon weer de weg naar voren vinden." Hoekstra heeft 'alle vertrouwen' in de raad van bestuur en raad van commissarissen.



ABN Amro bevestigt het bestaan van de brief. Van Dijkhuizen, die op 1 januari 2017 Gerrit Zalm opvolgde als ceo, zegt in een interne brief over de kwestie aan medewerkers dat hij begrijpt dat veranderingen zorgen kunnen oproepen, maar hij deelt die zorgen niet. ,, Wij gaan door op de ingeslagen weg, mijn blik is op de toekomst gericht en daar heb ik het volste vertrouwen in."