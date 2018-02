Hoge energierekening? Ga voor stroom per uur

Nieuwe aanbieders lastig te vergelijken

Juist doordat de toekomst onvoorspelbaar is, vinden online vergelijkers als Gaslicht.com het lastig om aanbieders van energie volgens actuele prijzen in hun vergelijkingen mee te nemen. ,,We moeten werken met de inschattingen die easyEnergy voor 2018 maakt. Uiteraard monitoren wij die schattingen, maar pas achteraf valt te zeggen of ze realistisch waren.”



Gaslicht.com heeft toezichthouder ACM vorig jaar verzocht te beoordelen of spotprijspakketten wel vergelijkbaar zijn met bestaande type energiecontracten. ,,Dit is terra incognito, onbekend terrein, voor ons. Helaas heeft de ACM daar tot dusver geen uitspraak over gedaan.”



Volgens onderzoeker Frans van Roland Berger is er in praktijk geen probleem. De schattingen van easyEnergy en andere nieuwkomers zijn gebaseerd op de future markt-prijzen, waarop een correctiefactor wordt toegepast. Daarmee liggen ze veiligheidshalve altijd iets hoger. Waarschijnlijk is de besparing hoger.”