Hof: Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

Sunweb trok zich eind vorig jaar op het laatste moment terug uit de voorgenomen overname van Corendon. Het was de bedoeling dat de reisoperator alle aandelen van Corendon voor een bedrag van 146 miljoen euro zou overnemen. Sunweb kwam terug op de aankoop, volgens het bedrijf had Corendon namelijk niet aan alle eisen voldaan. Zo zou niet zijn voldaan aan de eis om twee schriftelijke bevestigingen te hebben van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de gevolgen van de overname voor de luchtvaartmaatschappij van Corendon.

Hoger beroep

Mattijs ten Brink, ceo van Sunweb zegt dat de uitspraak niet als een verrassing komt. ,,Allereerst zijn we blij dat deze rechtszaak tot een einde is gekomen en dat er duidelijkheid is voor onze werknemers en de werknemers van Corendon. We hadden veel vertrouwen in onze juridische positie en hadden deze uitspraak dan ook verwacht. We kunnen ons nu weer volledig richten op onze klanten.’’ Ten Brink zei eerder dat er geen externe financiering meer was om concurrent Corendon over te nemen, waardoor het voortbestaan van de reisonderneming op het spel kwam te staan.