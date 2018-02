Hoeveel stijgt de ozb in jouw gemeente? Kijk hier

VIDEO Varkens in Nood zet beelden van ellende in varkensstallen online

10:44 Stichting Varkens in Nood maakt vandaag beelden openbaar van varkens die in slechte omstandigheden leven in varkensstallen in Noord-Brabant en Limburg. De helft van alle Nederlandse varkens lijdt aan één of meerdere aandoeningen, volgens een rapport van de organisatie.