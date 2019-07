Hoeveel benzine komt er nu écht uit de slang? Gijs checkt 4000 pompen

Een woensdagmiddag in juni, een wit minibusje met opschrift ‘Inspectie benzinepompen & lpg installaties’ draait Shell's tankstation aan de AC Verhoefweg te Nieuwegein op. Inspecteur Gijs Stek (61) parkeert de Peugeot en loopt de pompshop binnen. ,,Even me aanmelden bij de medewerker.”