De 40.000 inwoners tellende Italiaanse stad Rovereto, aan de voet van de Alpen, wordt de 'bitcoinhoofdstad' van Italië genoemd. Het zou niemand verbazen als ze dat van heel Europa zijn. In ruim dertig winkels worden bitcoins geaccepteerd en er is een heus wisselkantoor.

,,Hoe wilt u betalen, in euro's of in bitcoins?'' Voor barman Gianpaolo Rossi is het inmiddels een doodgewone vraag. In zijn bar Mani al Cielo in het centrum van Rovereto ontvangt hij zo'n twintig bitcoinbetalingen per dag.

,,Toen de bitcoin zo ontzettend hoog stond, was het even wat minder. Nu de gekte wat voorbij is, neemt het weer toe.'' Een espresso kost 0,0013 bitcoin. Om te betalen scan je vanuit je digitale bitcoinportemonnee het verschuldigde bedrag en wordt het op de bitcoinrekening van de eigenaar bijgeschreven. De prijs in euro's staat vast: 1,20. ,,Belastingen zijn immers nog altijd in euro!'' lacht Rossi.

Potentie

Het is een van de 32 winkels in Rovereto die zich hebben aangesloten bij Inbitcoin, de start-up van de 38-jarige Marco Amadori: de man die ervoor heeft gezorgd dat de vallei van Rovereto nu bekend staat als Bitcoin Valley. Amadori interesseert zich al sinds 2012 in de cryptomunt.

De bitcoin stond toen op vijf euro. ,,Ik besefte dat een betaalmiddel dat je zelf kan ontwikkelen een geweldige potentie heeft. Je hoeft niet meer op banken te vertrouwen waar je geld stalt, maar op een algoritme.'' Met zijn bedrijf Inbitcoin ontwikkelt hij apps om bitcoinbetalingen te ondersteunen. In de smalle straatjes prijkt op veel winkelramen de sticker 'betalingen met bitcoins worden geaccepteerd'.

Slager Massimo Zenatti veegt zijn handen schoon aan zijn schort, voordat hij trots op zijn tablet laat zien hoe het systeem werkt. Als hij de geïncasseerde bitcoins wil omrekenen in euro's, valt Amadori hem in de reden. ,,Het heeft door die heftige schommelingen eigenlijk geen zin ieder uur te kijken wat je eerder verdiende bitcoins nu waard zijn. Je wordt gek als je de koers van de bitcoin de afgelopen weken volgt.''

Achtbaanrit

Quote Uiteindelijk zal de bitcoin nog veel hoger komen te staan en stabiel worden Marco Amadori van Inbitcoin De koers van de bitcoin leek de afgelopen maanden op een achtbaanrit. Vorig jaar was de cryptomunt 1000 dollar waard. Afgelopen zomer was de waarde verdubbeld. Daarna denderde de koers door tot een piek van 20.000 dollar in december om vervolgens met een nog hogere snelheid naar beneden te gaan: in een paar weken verloor de bitcoin twee derde van zijn waarde.



Inmiddels krabbelt de cryptomunt weer langzaam op. Amadori vindt de hevige schommelingen van de afgelopen maanden 'oninteressant' en noemt de bitcoin nog altijd de beste financiële investering ooit. Amadori: ,,Ik kijk naar het grotere plaatje. Uiteindelijk zal de bitcoin nog veel hoger komen te staan en stabiel worden.''

Bitcoins kopen in Rovereto is sinds twee maanden nog eenvoudiger sinds de opening van wisselkantoor 'ComproEuro' (afgeleid van de vele Compro Oro, geld-voor-goudwinkels in Italië). Het is de eerste fysieke winkel ter wereld waar bezoekers euro's direct kunnen omzetten in bitcoins. Luigi Moscolo houdt met twee handen een biljet van 50 euro voor de Bitcoin-wisselautomaat.

Als het eerste biljet is opgeslokt, duwt hij met meer gemak nog vijf briefjes van 50 in de automaat. Binnen enkele seconden verschijnt een bedrag van 0,04 bitcoin in zijn digitale portemonnee. ,,Dat lijkt dan wel meteen een stuk minder!'', lacht hij.

Amadori kijkt van een afstandje toe hoe de charmante blonde verkoopster alles geduldig uitlegt. ,,Kijk, dit is belangrijk. Door winkels te maken waar je kan binnenstappen en van echte mensen informatie kan krijgen, zal het vertrouwen in de bitcoin als alternatief betaalmiddel groeien.''