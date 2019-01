Hoe paardenvlees uit Nederland in rundvleeslasagne in heel Europa kwam

De één is klein en een beetje dikkig. De ander is lang, slank en een beetje houterig. De kleine draagt een pak en glimmende zwarte schoenen met gespen. Zijn halflange wapperende witgrijze haren geven hem een flamboyante glans, ondanks dat hij al ver in de 60 is. De lange heeft grijze jeans aan, sportieve schoenen en een wollen trui. Hij is kalend en draagt een leesbril op zijn hoofd – die hij nooit op zijn neus zet.