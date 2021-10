Hoe groot is de financiële schade? En zeven andere vragen over de cyberaanval bij VDL

1. Een week geleden werd VDL platgelegd. Wat gebeurt er nu bij het bedrijf?

Wat er aan de hand is, zegt VDL niet, maar bronnen rond het concern melden dat het centrale it-systeem is gegijzeld. Criminelen blokkeren netwerken en geven die pas vrij nadat losgeld is betaald. Na zo’n cyberaanval zal het bedrijf een crisisteam formeren onder leiding van een externe partij die de regiefunctie neemt, schetst Dave Maasland van ESET internet security. ,,Wat is er gebeurd? Hoe kan de schade worden hersteld? En gesprekken met de criminelen worden gevoerd. Dat doet doorgaans de externe partij.” In het crisisteam zitten naast de directie, afdelingen als communicatie, IT, de operationele bedrijfsvoering en juridische zaken. ,,Klanten moeten bijvoorbeeld worden ingelicht als mogelijk klantdata zijn gestolen.”