Hoe er meer windmolens op de Noordzee gebouwd worden zonder de natuur in de weg te zitten

Online platforms als reddings­boei voor kleine winkels: ‘Moeten voorkomen dat ze verdwijnen’

26 maart Kleine, lokale winkeliers hebben geen schijn van kans om in hun eentje online te concurreren met de grote webshops. Zeker nu de meesten vanwege coronamaatregelen maar beperkt (alleen op afspraak) open zijn. Juist in tijden van nood ontstaan vaak initiatieven om het hoofd boven water te houden. Online platforms als Lokaal Ideaal en Ons Magazijn zijn in het leven geroepen om vooral die kleinere winkelier te helpen. ,,Ze kwamen op het juiste moment.’’