Het loont weer extra om over de grens te tanken

Wie vlak over de grens zijn benzinetank vol gooit, bespaart op dit moment al snel een euro of vijftien. Vijf vragen over de brandstofprijzen.

1. Onlangs waarschuwde het Eindhovense consumentencollectief United Consumers dat de benzineprijs wel eens zou kunnen stijgen naar ruim twee euro per liter. Blijft de olieprijs inderdaad omhoog gaan?

Het economisch bureau van ABN Amro verwacht dat de olieprijs gedreven blijft worden door onzekerheden over olieleveringen. Een tekort doordat minder wordt geproduceerd, zien ABN-analisten niet snel ontstaan. Daardoor zal de verdere stijging naar verwachting binnen de perken blijven. Voor dit en komend jaar voorspellen analisten 75 dollar voor een vat Brentolie. Vorige week steeg de prijs richting 80 dollar, momenteel is dat circa 74 dollar. Maar het blijft een markt die razend moeilijk is in te schatten. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley voorspelde eind mei dat in 2020 een vat olie 90 dollar kost.

2. Op tv waren onlangs beelden te zien van automobilisten die bij tankstations vlak over de grens jerrycans vullen met benzine. Wie bij de zuiderburen tankt, kan inderdaad flink besparen. Is het extra druk aan de buitenlandse pomp?

,,Dat is al dertig jaar zo", zeggen ze bij Umans in Hamont-Achel, eigenaar van twee tankstations vlak over de grens bij Cranendonck. Dag in dag uit rijden daar auto's met 'Hollandse' kentekenplaten af en aan. Bij autobedrijf en tankstation D&L in Arendonk is dat niet anders. ,,Als er al meer mensen komen, merken we dat nauwelijks omdat Belgen in Nederland diesel gaan tanken", zegt een medewerker van D&L.

3. Tanken in België, wat scheelt dat? Wat zijn de voordelen op een tank benzine?

Bij diverse prijsvechters over de grens kost euro 95 momenteel tussen de 1,41 en 1,45 euro per liter. Dat is al snel 20 tot 25 eurocent minder dan de huidige literprijs bij veel pompen in Nederland. Bij een tank van vijftig liter kan het voordeel dus gemakkelijk oplopen tot zo'n vijftien euro, of meer.

4. Hoe komt het ook alweer, dat grote verschil in de benzineprijzen in Nederland en België?

De benzineprijs wordt grotendeels bepaald door accijnzen en btw. De Nederlandse regering verhoogde de accijnzen afgelopen januari waardoor we vooralsnog rekening moeten houden met een hoge benzineprijs. Bij Umans in Hamont-Achel weten ze te vertellen dat tussen Nederlanden en België ook een verschil zit in het vaststellen van de prijzen. In Nederland kan die per dag verschillen. Sommige Nederlandse pompen veranderen zelfs meermaals per dag de prijzen, vaak met 1 of 2 cent per liter. In België gebeurt dat meestal per week en dus met verhogingen of reducties in grotere stappen, van 4 of 5 cent per liter.

5. En hoe zit het met diesel?