Het klinkt gek maar ‘de vervuiler betaalt’ gaat ook gelden voor mensen met veel zonnepanelen

Twee Zeeuwse bedrijven genomi­neerd voor Nationale Onderne­mers­prijs, stem hier op je favoriet

Zeeland is goed vertegenwoordigd in de eerste editie van de Nationale Ondernemersprijs. Onder de tien genomineerden zijn twee Zeeuwse bedrijven: Kingfish Zeeland en Bax-Shop. Via deze site kun je stemmen op een van deze bedrijven of een van de acht andere genomineerden.