Het kabinet drukt de uitbreiding van de luchtvaart door, tegen de wil van het volk in

Reisbran­che verwacht financieel bloedbad: ‘Helemaal geen geld om vouchers terug te betalen’

29 oktober Sinds de coronacrisis hebben reisaanbieders al zo'n 4000 banen geschrapt. Maar met alleen snijden in hun personeelsbestand zullen ze het einde van de coronacrisis niet halen. ,,50 tot 60 procent van de reisondernemingen zal over een half jaar failliet zijn of zelf de stekker eruit hebben getrokken.”