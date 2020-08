‘Het grote gevaar is met stuntprijzen smijten. Niet doen!’

De aanleiding voor het schrijven van zijn boek? Paul Moers zegt het met een uitroepteken: ,,De uitverkoop!’’ De marketing- en retailexpert begreep er niets van dat winkels al in het begin van het voorjaar hun collecties volop in de uitverkoop gooiden. ,,Zeker in deze coronatijd was dat een slecht idee. Een lage prijs is vaak minder doorslaggevend dan we denken. Deze crisis brengt veel bedrijven zwaar in de problemen. Het grote gevaar is dat we nu met prijzen blijven stunten om weer omzet binnen te halen. Niet doen! Ondernemers dienen weer vet op de botten te krijgen en daarom is het van belang goede prijzen te vragen voor producten en diensten.’’