‘Het allerbeste dat je met je geld kan doen, is weggeven’

Over een paar dagen leggen miljoenen Nederlanders 30 euro in, om er eentje puissant rijk te maken. Ik heb loterijen altijd een bizar fenomeen gevonden. De kans dat je de jackpot wint is zo klein dat je dat geld veel beter in je portemonnee kunt houden. Bovendien was ik er altijd heilig van overtuigd dat vele miljoenen winnen niet zo fantastisch is als het lijkt.