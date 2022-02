Herstel van Russische leveringen aan Europa zorgt voor kelderende gasprijzen

De prijs van een megawattuur gas op de Nederlandse termijnmarkt, die leidinggevend is voor de Europese gasprijzen, zakte met bijna 11 procent tot 75,50 euro. In december piekte de gasprijs nog op meer dan 180 euro per megawattuur.



Handelaren reageerden op gegevens van netbeheerder Eustream die aantoonden dat de Russische gasleveringen aan Slowakije via het Velke Kapusany-interconnectiepunt aan de grens met Oekraïne, weer op een normaal niveau liggen. Deze extra Russische bevoorrading zet de gasprijzen onder druk.



Tankers vol aardgas

De aardgasprijs ging de afgelopen maanden door het dak, maar de aankomst van verschillende schepen met ladingen vloeibaar gemaakt aardgas in de Europese havens drukt eveneens de prijs. Op de Maasvlakte bij Rotterdam meren steeds meer enorme tankers boordevol vloeibaar aardgas aan.



De tankers vloeibaar gas zijn veelal afkomstig uit de Verenigde Staten, Australië of het Midden-Oosten. Eenmaal in Rotterdam wordt de vloeistof met restwarmte van een energiecentrale weer gasvormig gemaakt en gaat het via het leidingnetwerk naar huishoudens en de industrie.

Spanningen Oekraïne

De Russische gasleveringen via Polen naar Duitsland blijven echter nog altijd opgeschort en de geopolitieke spanningen over Oekraïne lopen nog steeds hoog op. President Vladimir Poetin heeft een grote troepenmacht samengetrokken bij de Oekraïense grens en de Verenigde Staten houden rekening met een Russische inval. Rusland wil dat de NAVO zich terugtrekt uit Oost-Europa en garandeert dat Oekraïne geen lid wordt van het westerse bondgenootschap.



De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse collega Antony Blinken voeren dinsdag telefonisch overleg over de kwestie. Poetin sprak deze week al met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en heeft dinsdag een ontmoeting met de Hongaarse leider Viktor Orbán.



De Europese Unie heeft ondertussen al met andere gasleveranciers, zoals de VS, Qatar en Azerbeidzjan, gesproken over noodleveringen als de spanningen rond Oekraïne escaleren en Rusland zou besluiten de gaskraan helemaal dicht te draaien. Rusland is echter zelf ook erg afhankelijk van de export van aardgas en olie en zal dat volgens experts niet snel doen.

Voldoende voorraad

Volgens klimaat- en energieminister Rob Jetten heeft Nederland voldoende gas op voorraad voor deze winter. Dat geldt ook voor andere Noordwest-Europese landen. Met name landen in Oost-Europa en Finland zullen in de problemen komen als de toevoer uit Rusland stilvalt door de spanningen rond Oekraïne. Dan kan elders in Europa een ‘spannende situatie’ ontstaan, aldus Jetten.



Russisch gas is goed voor zo’n 20 procent van de totale import van de Europese Unie. Dat is ‘niet makkelijk op te vangen in een toch al krappe internationale gasmarkt’, erkende de minister vorige week. Maar hij wijst er ook op dat Europa al veel minder afhankelijk is van Rusland dan in voorgaande jaren, toen het land nog 40 procent van het geïmporteerde gas voor zijn rekening nam.