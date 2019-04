Hema zet bakkerijen te koop

Fors verlies

Hema zegt verder minder dan gepland te investeren in buitenlandse expansie. In plaats daarvan wordt over de grens ingezet op samenwerkingen met internationale franchisers. Het bedrijf gaat daar verder als Hema Amsterdam. Ook wordt gekeken naar de introductie van Hema in een derde continent.

Flagshipstores

In Nederland komen er drie nieuwe ‘flagshipstores’ met allerlei vernieuwingen, zoals een dienst om rompertjes te laten bedrukken. Hema gaat ook voor het eerst in zijn bestaan producten aanbieden via partners. Dat zouden grote partijen als Bol.com en Wehkamp kunnen zijn, maar namen zijn nog niet bekendgemaakt.

Hema opende vorig jaar 21 internationale winkels, waarvan negen winkels in Duitsland, vier in Frankrijk, drie in het Verenigd Koninkrijk, twee in Oostenrijk en één in Spanje. Daarnaast opende Hema samen met de franchisepartner Apparel Group een winkel in Abu Dhabi en een in Qatar. In Duitsland werd de grootste omzetgroei geboekt (+48 procent) en in Frankrijk nam de netto omzet toe met 11 procent.