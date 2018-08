Hema zegt contract van franchisenemers met 24 winkels op

De ondernemers waar het om gaat zitten stuk voor stuk in het bestuur van de franchiseorganisatie van de winkelketen, de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB). De VAB beheert in totaal 40 procent van alle Hema-vestigingen in Nederland.



Er is al langer een strijd gaande tussen de directie en verschillende franchisers van Hema. Zo lopen er zelfs meerdere rechtszaken. Het conflict gaat onder meer over de verdeling van de kosten bij verkopen in de webwinkel, waarbij het moederbedrijf meer kosten aan de winkeliers wil toerekenen. De ondernemers die aangesloten zijn bij de VAB verzetten zich hiertegen. Hema zou daarom nu proberen individuele ondernemers over te halen om de VAB de rug toe te keren.



Het moederbedrijf probeert Hema al een tijd te verkopen, maar dat mislukte al drie keer. Het zou komen door de online-afspraken. De Belgische investeerder Core Equity haakte volgens de directie om diezelfde reden afgelopen juni als laatste af. De investeerder zou vooral interesse in de webshop hebben gehad, maar die zou niet winstgevend zijn in de huidige constructie.