Hema sluit winkels in Verenigd Koninkrijk

De nieuwe eigenaren van de keten, Jumbo-familie Van Eerd en investeringsmaatschappij Parcom, maken er geen geheim van dat Hema zich beter kan richten op landen waar de winkels wel goed draaien. Dan gaat het met name om thuismarkt Nederland, België en Frankrijk. ,,In België hebben we meer dan honderd winkels, net als in Frankrijk. Dat zijn heel andere getallen dan de zes in het VK. Nu is het wel zo dat we nog niet heel lang in Engeland actief waren, sinds 2014. Door de brexit en corona was het de laatste jaren geen ideale situatie om verder te investeren en uit te breiden’’, aldus Hema-woordvoerder Frederike van Urk.