HEMA is steeds minder Hollands

Terwijl half Nederland zich afgelopen week bezighield met de vraag of HEMA met zijn genderneutrale kidsafdeling nu echt van het padje is, domineert achter de schermen bij de winkelketen een andere vraag: is HEMA eindelijk weer op het juiste pad?

Morgen presenteert het bedrijf zijn resultaten over het eerste halfjaar van 2017. Dan wordt duidelijk of HEMA er weer in slaagt om winst te maken. En het zou zomaar eens kunnen dat er ook uitsluitsel komt over de toekomst van de winkelketen. HEMA staat te koop. Topman Tjeerd Jegen hintte er vorige week op dat er ‘weleens heel snel, wellicht bij de presentatie van de kwartaalresultaten’ nieuws over de verkoop te melden kan zijn.

Verkoop

Het is geen geheim dat HEMA’s eigenaar, de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, van de winkelketen af wil. Jegen kreeg bij zijn aantreden 2,5 jaar geleden de nadrukkelijke opdracht mee om HEMA klaar te maken voor de verkoop. Dat had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. Lion is al meer dan tien jaar eigenaar van HEMA.

Uitzonderlijk lang voor een investeerder die er op uit is om snel geld te verdienen De crisis gooide echter roet in het eten. Geïnteresseerden, waaronder Albert Heijn-eigenaar Ahold, weigerden de hoofdprijs te betalen die de Britten voor de winkelketen in gedachte hadden. Niet zo verwonderlijk: het afgelopen decennium heeft HEMA vooral veel verlies geleden. Alleen in 2011 en 2012 schreef het zwarte cijfers.

Aan Jegen dus de taak om de winkelketen op te poetsen, zodat het weer de etalage in kon. De topman, die daarvoor supermarktketens leidde in onder meer Oost-Europa, Thailand en Australië, startte een grote schoonmaak. Letterlijk. Want onder het twaalf jaar lange bewind van zijn voorganger, ‘mister HEMA’ Ronald van Zetten, hadden de voorraden zich opgehoopt.

Bezem

Pakhuizen vol met onverkochte spullen gooide hij in de uitverkoop. Hij begon een verbouwingsoperatie en haalde hij de bezem door de organisatie. Het managementteam dat voorheen gedomineerd werd door mannen van middelbare leeftijd, bestaat nu voor de helft uit vrouwen. De veertiger selecteerde zijn directieleden ook op internationale ervaring: allemaal hebben ze in het buitenland gewerkt. Want vooral over de grens zag hij groeikansen. En een internationaal sterk merk, met meer winkels, glimt nou eenmaal beter in de etalage.

Quote Alle aandacht is naar groei in het buitenland gegaan Retaildeskundige Paul Moers Onder Jegens bewind is HEMA het contact met de Nederlandse echter klanten kwijtgeraakt, vindt marketingdeskundige Paul Moers. ,,De man heeft twaalf jaar in het buitenland gewoond. Na zijn terugkeer heeft hij niet de moeite genomen om zich te verdiepen in de gewone Nederlanders. Alle aandacht is naar groei in het buitenland gegaan."



De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam veroorzaakte afgelopen jaren keer op keer ophef met progressieve standpunten die bij veel Nederlanders in het verkeerde keelgat schieten. Zo nam het warenhuis het voortouw in de hachelijke Zwarte Pietdiscussie door met roetvegen te komen, repte het op de paasfolder van ‘voorjaarseitjes’ en vervangt het momenteel de labels ‘jongens’ en ‘meisjes’ op kinderkleding door het genderneutrale ‘kids’.

De verklaring van HEMA: ,,We zijn uitgegroeid tot een winkelketen voor en van alle Nederlanders. En inmiddels ook voor mensen in andere Europese landen'', aldus een woordvoerder. De Europese HEMA concurreert met internationale winkelketens als Zara en H&M. Daar is genderneutrale kinderkleding al langer gemeengoed.

HEMA is geenszins van plan om Nederlanders tradities als Pasen en Zwarte Piet af te pakken, zegt de woordvoerder.

Roetveegpieten

,,Onze paasfolder maakte deel uit van een langer lopende folder in verband met voorjaar. Er stond welgeteld 26 keer het woord ‘Pasen’ in. Maar dat soort details en nuances ontbreken vaak in discussies in de media.'' Dat HEMA als een van de eerste met roetveegpieten kwam, is in historisch perspectief niet zo bijzonder. Zo kwam het warenhuis acht jaar geleden aan het einde van de ramadan al met een speciale Suikerfeestcollectie. HEMA heeft altijd een winkel willen zijn voor iedereen, aldus retaildeskundige Rupert Parker Brady.

,,Net als andere grote ketens, zoals Albert Heijn, wil HEMA geen bevolkingsgroepen voor het hoofd stoten.'' Maar omdat HEMA wordt beschouwd als oer-Hollands troetelmerk, ligt alles wat het warenhuis doet extra onder het vergrootglas. ,,Iedereen houdt van HEMA, en dus heeft iedereen er een mening over.''



Ondertussen lijkt de transformatie tot internationale winkelketen wel zijn vruchten af te werpen. Fransen en Spanjaarden zien HEMA als hip merk. De winkels daar halen een veel hoger rendement dan de Nederlandse filialen. Dat geld heeft HEMA hard nodig om zijn verouderde winkels in de Benelux te vernieuwen. Vorig jaar zijn als test al een aantal kleinere Nederlandse filialen omgebouwd volgens de internationale winkelformule.

Quote Iedereen houdt van HEMA, en dus heeft iedereen er een mening over retaildeskundige Rupert Parker Brady

Dat pakte blijkbaar goed uit: vorige week is in Tilburg de eerste grote winkel ‘nieuwe stijl’ heropend. Inclusief een fris nieuw restaurantconcept, dat verdacht veel doet denken aan La Place. Verse salades en pizza’s van 5 euro moeten klanten verleiden om langer in de winkels te blijven. En niet alleen de pensionado’s die HEMA jarenlang paaide met ontbijtjes voor 1 euro – een prijs die Jegen overigens verdubbelde. Hij vindt dat HEMA niet de goedkoopste moet willen zijn.

Lift

Juist met eigen merkproducten van goede kwaliteit kan het warenhuis zich volgens de topman van prijsvechters als Action onderscheiden. Het lijkt te werken: ook in Nederland zit de omzet weer in de lift. Over het eerste kwartaal moest Jegen nog rode cijfers rapporteren, maar uit de voorlopige resultaten bleek begin juli al dat de verkopen verder zijn aangetrokken. Het faillissement van V&D en de aantrekkende economie hebben daarbij een zetje in de goede richting gegeven.