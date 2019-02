Hema en Albert Heijn samen in één winkel

Hema maakte al eerder bekend de ambitie te hebben om te groeien door het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, zowel in het buitenland als in Nederland. De pilot met Albert Heijn is een eerste stap hiertoe in Nederland. Voor Albert Heijn is de samenwerking met Hema gunstig vanwege de focus op (makkelijke) maaltijden.

Klanten schaarser

Marit van Egmond, de kersverse ceo van Albert Heijn is blij dat twee geliefde Nederlandse merken op één locatie gaan samenwerken en zo dichterbij hun klanten komen te staan. ,,De tijd van klanten wordt schaarser en gemak wordt steeds belangrijker. Daarom zet Albert Heijn steeds meer in op winkels in binnensteden met invulling die specifiek voor die doelgroep is, zoals Allerhande Kookt, tap to go en zelfscan. Ik kan niet wachten om later dit jaar deze pilotwinkels te openen.’’