Help, de dollar verzwakt: fijn voor automobilisten, niet fijn voor Europa

Boeing krijgt eindelijk weer bestelling voor controver­siële 737 MAX

19 augustus Vliegtuigbouwer Boeing heeft voor het eerst in maanden weer een bestelling gekregen voor probleemtoestel 737 MAX. De Poolse chartermaatschappij Enter Air heeft twee vliegtuigen van het type besteld met een optie op nog twee extra toestellen. De laatste keer dat Boeing een order voor de 737 MAX ontving, was in 2019.