HelloFresh iets hoger na beursdebuut

De ingrediëntenleverancier wil met de beursgang geld ophalen om hun uitbreidingsplannen te bekostigen. Zo zei topman Dominik Richter tegen persbureau Bloomberg dat zijn bedrijf in 2018 de overduidelijke nummer één op de Amerikaanse markt moest worden. Met de grote concurrent Blue Apron gaat het al langer niet goed. Het aandeel Blue Apron is sinds juni in waarde gehalveerd en moest afscheid nemen van 6 procent van hun werknemers.



HelloFresh leed in het begin van het jaar nog ongeveer 57 miljoen verlies. Het bedrijf betaalt 77 euro uit eigen zaak voor iedere nieuwe klant die zich aanmeldt volgens Emerce. In de drie jaar na de aanmelding verdient het bedrijf 250 euro aan de klant. HelloFresh belooft dan ook binnen vijftien maanden betere cijfers te presenteren.



HelloFresh Group is grotendeels in handen van de Duitse investeerder Rocket Internet, de oprichter van Zalando. Het bedrijf bezorgt overal in Nederland wekelijks een box met 'inspirerende recepten en verse ingrediënten' aan huis.