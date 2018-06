Helft van franchisenemers sportketen Runnersworld zet het op een lopen

Nieuwe formule

Dit voorjaar is daarom in Amsterdam de eerste winkel geopend in nieuwe stijl: Runners World 2.0. Volgens de krant verwachten de franchisenemers daar weinig van en willen ze niet investeren in de nieuwe formule.



,,De ombouw kost je anderhalve ton, en omdat je winkel ook een paar weken dicht moet, ben je er zo twee ton aan kwijt', zegt een van de opstappers, die geen hoger rendement verwacht van de nieuwe opzet.



Euretco zelf is niet van mening dat de toekomst van Runnersworld in gevaar is, ook niet als de winkelketen wordt gehalveerd. ,,Voor de ontwikkeling van de formule maakt het niet niet veel uit'', stelt directeur Sport, Jan Willem Juffer.