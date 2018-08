Heineken koopt zich in op Chinese markt

Omgekeerd nemen de Chinezen ook een belang in Heineken, maar dat is met 0,9 procent meer een symbolische stap. De deal is nog niet definitief. Heineken is nog bezig de boeken van CR Beer te onderzoeken en ook de mededingingsautoriteiten in China moeten de deal nog goedkeuren.

Met de deelname zet Heineken een grote stap op de Chinese biermarkt. Dat is de grootste biermarkt ter wereld. Chinezen drinken ruim 45 miljard liter bier per jaar, ruim tweemaal zoveel als de Amerikanen. Heineken is nu ook al verkrijgbaar in China, maar naar eigen zeggen is het marktaandeel maar een half procent. Het bier is nu maar op een beperkt aantal plekken te krijgen. Dat maakt China tot een verlieslatend land voor Heineken.

Daarmee doet Heineken het een stuk slechter dan concurrenten als Carslberg en AB Inbev. Die hebben wel behoorlijke geografische spreiding in China en substantiële marktaandelen. De Belgisch/Braziliaanse biergigant is zelfs in grootte de tweede brouwer in China.

Snow

Door de deelname in CR Beer zet Heineken een reuzenstap, hoopt het. CR Beer, dat nog steeds deels in staatshanden is, verkoopt Snow, het populairste bier in China en daardoor meteen het meest verkochte bier ter wereld. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 25 procent in China.

Veel levert dat CR Beer overigens niet op. De markt voor pils in China is een echte vechtmarkt met heel lage marges. De markt groeit ook niet meer. Nu de welvaart stijgt, kiezen Chinese consumenten steeds vaker voor speciaalbieren en luxe merken. Die markt is nu goed voor een derde van de totale bieromzet, maar de verwachting is dat die binnen een paar jaar groeit naar meer dan 40 procent van de verkopen.

CR Beer heeft echter geen premiummerk en kan dus niet meedoen in die nieuwe groeimarkt. Dat maakt Heineken, dat een ijzersterk premium merk is in veel landen, tot een aantrekkelijke partner. Omgekeerd krijgt Heineken nu toegang tot het distributienetwerk van CR Beer. Dat betekent dat het nu wel snel landelijk verkrijgbaar zal worden.

Royalties

Praktisch komt de samenwerking er op neer dat Heineken de brouwerijen die het in China heeft verkoopt aan de Chinezen. De Chinezen zullen Heineken onder licentie gaan brouwen en verkopen. Heineken verdient geld via royalties. Heineken werkt onder meer in Australië en Canada ook al via zulke licentiedeals.

De deal omvat niet alleen het merk Heineken. Ook Amstel en Tiger zullen in China aan de man worden gebracht. Dat zijn daar overigens wel kleine merken. Omgekeerd gaat Heineken bekijken hoe ze Snowbier in de toekomst in de rest van de wereld kan verkopen.