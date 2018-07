Heineken erkent: biermeisjes worden vaak lastiggevallen

Heineken liet 181 bierpromotors uit 17 landen ondervragen door ethisch onderzoeksbureau Partner Africa. 57 van hen meldden verbaal, fysiek of seksueel lastig gevallen te zijn, hoewel volgens hen in de meeste gevallen niet ernstig.



Het ongewenste gedrag doet zich voor in onder meer Burundi, Congo, Nigeria, Kenia, Sierra Leone, Oeganda en Mozambique.



Misstanden variëren van het vragen van hun telefoonnummer of wat te gaan drinken tot ongewenst fysiek contact, seksuele opmerkingen of het zich vernederd voelen door klanten. In 13 van de 57 gevallen ging het om duidelijk seksueel ongewenst gedrag, allemaal in Mozambique.



In vrijwel alle gevallen betreft zijn horecaklanten de schuldigen, een enkele keer een bareigenaar of een manager. Waar het misgaat, is doorgaans veel alcohol in het spel.