Handel met Rusland droogt op: ‘Je wilt als bedrijf natuurlijk geen sancties overtreden’

Proeffa­briek voor recycling van bouwpiep­schuim in Terneuzen failliet: curator onderzoekt doorstart

TERNEUZEN - Nog geen jaar na opening is de proeffabriek voor recycling van bouwpiepschuim in Terneuzen al failliet. De twintig medewerkers zijn hun baan kwijt en bijna 4 miljoen euro subsidie is weg. Curator Benne van Leeuwen werkt nu aan een doorstart.

14 maart