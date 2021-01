Grote zorgen bij KLM-personeel over vliegen op Groot-Brittannië

Fire-filosofie wint terrein in Nederland: financieel onafhanke­lijk worden en genieten

23 december Hoe jonger je financieel onafhankelijk bent, hoe minder je móet werken. Dat is de gedachte achter Fire, een levensfilosofie uit de VS die ook in Nederland aanslaat. ,,Wij willen ons leven anders inrichten.’’