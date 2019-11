Grote verrassing: Eneco komt in Japanse handen

De kopers betalen 827,06 euro per aandeel Eneco. Als de overname rond is, gaat er nog 0,5 tot 1 procent aan transactiekosten van de opbrengst af. Volgens Eneco blonk het bod van Mitsubishi uit in prijs en transactiezekerheid en was het ook voor de medewerkers de beste optie. Mitsubishi Corporation, wordt voor 80 procent eigenaar en Chubu voor het resterende deel. Zij financieren de transactie volledig uit eigen middelen.

Dat Mitsubishi Eneco mag overnemen, komt totaal onverwachts. Alle experts gingen er vanuit dat de combinaties Shell en PGGM of Rabobank en KKR de slag om het Rotterdamse energiebedrijf zouden winnen. Shell en Rabobank zijn immers Nederlands en kennen Eneco goed. Mitsubishi gold vooral als outsider, het Japanse conglomeraat is hier vooral bekend als automaker en niet als speler op het gebied van (duurzame) energie. Desalniettemin zijn Mitsubishi en partner Chubu op dat gebied groot: Chubu is het derde energiebedrijf van Japan met ruim 10 miljoen klanten en een focus op duurzame energie. Mitsubishi zit wereldwijd groot in de energietransitie.

Rotterdam, Den Haag lopen binnen

Het bod van de Japanners lijkt de doorslag te geven: ruim 4 miljard euro is ruim hoger dan verwacht. De waarde van Eneco werd steevast geschat op tussen de 2,5 en 3 miljard euro. Mitsubishi betaalt nu een miljard meer. De 44 gemeenten, die Eneco in handen hebben, willen van hun aandelen af sinds publieke netwerktak Stedin - zeg maar de stroom- en gasnetten - in 2017 van Eneco afgesplitst werd. Zij kwamen daarmee met een puur commercieel energiebedrijf te zitten en dat zien ze niet als publieke taak.



De verkoop betekent dat de 44 steden en dorpen de zilvervloot binnen zien varen. Grootaandeelhouder Rotterdam (31,7 procent) krijgt straks bijna 1,3 miljard euro bijgeschreven. Den Haag, dat 16,55 procent bezit, ontvangt bijna 680 miljoen euro. Dordrecht (9,05 procent) kan ruim 370 miljoen euro verwachten. Talloze andere steden en dorpen lopen eveneens binnen. Zo krijgt Delft voor zijn 2,44 procent 100 miljoen euro en Zoetermeer (2,33 procent) 95,5 miljoen euro. Pijnacker-Nootdorp ziet door zijn 2,1 procent belang straks 86,1 miljoen euro bijgeschreven op de gemeentelijke giro.

Bedrijf blijft zelfstandig

Eneco beklemtoont dus dat de Japanners ook de beste plannen met Eneco hebben. Eneco wordt het Europese centrum voor alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation. Daarbij wordt een deel van de offshore windactiviteiten bij Eneco ondergebracht. Ondertussen blijft Eneco in tact als zelfstandig Nederlands energiebedrijf en blijft het hoofdkantoor in Rotterdam. Mitsubishi belooft verder de merken van Eneco ongewijzigd te houden, ook gaan er geen banen verloren onder de 3.000 werknemers van Eneco.