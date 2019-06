Grote pinstoring in Nederland: Ook in Zeeland lange rijen bij Albert Heijn

UPDATE 18.28 uurIn grote delen van het land is een pinstoring gaande. Er stromen duizenden meldingen binnen van mensen die niet kunnen pinnen. Ook in Zeeland kunnen klanten niet pinnen bij onder meer supermarkten en kan er alleen met cash betaald worden.

Bij de Albert Heijn-supermarkten in Middelburg, Hulst, Vlissingen en Zierikzee is de storing ook al uren gaande. “Alle medewerkers zijn bijgesprongen”, zegt een medewerker van de Albert Heijn in de Aagje Dekenstraat. “De klanten kunnen alleen met contant betalen.” Ook bij de AH aan de Pottenbakkersingel in Middelburg is er storing en daardoor erg druk. “We hebben daarom geen tijd om u te woord te staan. De storing is bij alle Albert Heijn-vestigingen in Nederland.”

De storing veroorzaakt lange rijen bij de Albert Heijn in Zierikzee en Hulst. “Het personeel heeft echt zijn stinkende best gedaan om alle klanten te helpen. De storing begon om 16.00 uur en is er nu nog steeds”, zegt een medewerkster van de AH in Hulst. “We hebben wel het geluk dat we een pinautomaat hebben staan in de winkel.” De winkel is daar nog tot 21.00 uur open.

Het hoogtepunt van de storing lag rond 16.00 uur vanmiddag, toen op Allestoringen.nl bijna drieduizend meldingen werden gemaakt van pinproblemen. De problemen lijken zich vooral voor te doen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Drenthe en Zeeland.