Grote meerderheid Eneco-gemeenten wil cashen

Visser mag optimisme uitstralen, tegenstanders zien kansen. ,,Deze uitkomst is slechts een dagkoers,” reageert Amstelveense Financiën-wethouder Herbert Raat op de AD-enquête. ,,Den Haag laat zien dat gemeenteraden beslissen. Pas de laatste weken zie ik een politiek inhoudelijke discussie ontstaan. De echte beslissing valt na de Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart.”



Raat, nota bene VVD-wethouder, noemt verkoop onwenselijk. ,, Eneco is heel belangrijk bij de verduurzaming. Er is veel goed gegaan in de jaren ’90, maar we hebben ook taken te gemakkelijk geprivatiseerd. Laten we die fout niet opnieuw maken.”



De wetsdienaar richt zijn peilen op de grote aandeelhouders, met name Rotterdam. Grootste partij Leefbaar Rotterdam - in 2009 nog tegen verkoop van Eneco - is nu voor. ,,De Leefbaar-raadsleden moeten eens goed terugkijken naar oude interviews met Pim Fortuyn. Die vond dat gas, water en licht in publieke handen moeten blijven. Als Leefbaar straks voor stemt, dan vraag ik me af echt af voor wie ze daar in de bankjes zitten.”