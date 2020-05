Grootste toename werkloosheid sinds 2003 gemeten in april

Het aantal mensen in Nederland met betaald werk is in april met 160.000 gedaald naar 8,9 miljoen. Dat is de grootste daling sinds deze maandelijkse cijfers worden bijgehouden, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. Ook het consumentenvertrouwen liep opnieuw een deuk op.

Vooral bij jongeren was een sterke daling van betaald werk te zien. Met meer dan 100.000 gevallen werd deze groep het hardst getroffen. Het aantal werklozen bedroeg 314.000, waarmee het werkloosheidspercentage uitkwam op 3,4 procent. Niet iedere persoon die geen betaald werk meer doet, zorgt voor een stijging van de werkloosheid. Een deel van hen behoort niet meer tot de beroepsbevolking.

Het gevolg van de toegenomen werkloosheid is onder andere dat het aantal ww-uitkeringen in april flink toenam. Met 42.000 extra uitkeringen was er sprake van een toename van 16,7 procent ten opzichte van maart. In totaal ging het om 74.000 nieuwe ww-uitkeringen.

,,Zo’n grote stijging van de éne op de andere maand hebben wij niet eerder gezien tijdens de vorige crisis. Het aantal uitkeringen is met een zesde toegenomen”, zegt hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV Rob Witjes.

Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van consumenten is in mei daarnaast verder gedaald, nadat het sentiment een maand eerder al in recordtempo was afgenomen. Vooral het oordeel over de huidige economische omstandigheden is verslechterd door de coronacrisis. De graadmeter voor het consumentenvertrouwen van het CBS voor mei komt uit op min 31, tegen een min van 22 in april.

Het statistiekbureau peilt onder andere hoe huishoudens hun financiële situatie de komende twaalf maanden inschatten en of ze bereid zijn aankopen te doen. Over die onderwerpen waren consumenten deze maand onveranderd negatief. Net zoals in april vinden ze het bijvoorbeeld een erg ongunstige tijd voor grote aankopen.