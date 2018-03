‘Grootschalige geluidsoverlast door afschaffen cv-ketel’

Belangenclub Vereniging Eigen Huis is kritisch over het manifest waarin vijftien partijen stellen dat de cv-ketel vanaf 2021 alleen nog maar door een duurzaam alternatief mag worden vervangen. De organisatie, die bijna 750.000 huizenbezitters vertegenwoordigt, vraagt zich af of de plannen uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Met name de gepromote hybride warmtepomp moet het ontgelden. Zo’n cv-systeem kost momenteel al snel 5.000 tot 7.000 euro, veel meer dan een gasgestookte ketel.



,,De technologie van de warmtepompen is volop in ontwikkeling en de prijs hoog,” zegt woordvoerder Hans André de la Porte. ,,Bovendien werkt de warmtepomp enkel in goed geïsoleerde huizen.” Wie in een oud of monumentaal pand woont, moet zijn woning eerst uitgebreid isoleren. ,,Dan hebben we het over nieuw glas, radiatoren. Dat kost gauw tienduizenden euro’s.”