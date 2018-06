Groningers kraken smartcard Ziggo: 200 man op één tv-abonnement

In Enschede deed de politie eind januari een inval bij Euro Global, na een tip dat het bedrijf honderden gemanipuleerde Dreambox-ontvangers had verkocht met illegale software.



Gebruikers konden daardoor het totale zenderaanbod van Ziggo bekijken, plus zenders als Fox Sports en Film1. Na een oproep van de politie leverden 65 inwoners van Enschede hun Dreambox vrijwillig in. In ruil kregen zij geen straf.



In 2016 eisten Ziggo en beveiligingsbedrijf Irdeto voor de rechtbank van Zutphen 1,6 miljoen euro wegens misgelopen abonnementsgelden door smartcardfraude.



Hoofdverdachte Hakan A. uit Apeldoorn verkocht daarbij op grote schaal aangepaste Dreambox-ontvangers. In 2013 werd hij samen met zes handlangers gearresteerd door de politie. Het was de eerste strafzaak waar zulke fraude centraal stond.