Groene waterval: Zweedse energiereus laat merk Nuon definitief los

Zo bouwt Vattenfall het ‘grootste subsidievrije windpark op zee ter wereld’ voor de kust van Zuid Holland, en neemt het bedrijf zijn enige kolencentrale in Nederland, Hemweg-8 bij Amsterdam, eind dit jaar uit bedrijf. Vattenfall heeft zich als doel gesteld om ‘fossielvrij leven’ mogelijk te maken binnen één generatie.



Dat betekent volgens Hagens onder meer dat bestaande gascentrales over 25 jaar omgebouwd moeten zijn tot bijvoorbeeld waterstofcentrales. "Dat is ook een gascentrale maar die stoot geen CO2 uit.” Voor het zover is moet er nog veel gebeuren. Nog niet alle technische oplossingen zijn al voorhanden.



Hagens merkt verder op dat er nog steeds veel maatschappelijke weerstand is tegen vernieuwingen. ,,Niemand wil een windmolen in zijn achtertuin." Ook kampt de sector met een tekort aan technisch personeel. Bijvoorbeeld voor het installeren van warmtepompen en zonnepanelen bij mensen thuis heeft Vattenfall komende jaren veel extra mankracht nodig.