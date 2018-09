Groen licht voor overname Shazam door Apple

Apple kondigde de overname in december aan, maar de toezichthouder vreesde dat door de fusie de keuzemogelijkheden voor gebruikers van muziekstreamingdiensten zouden worden beperkt. Daarom startte EU-commissaris Margrethe Vestager in april een groot onderzoek. ,,Na een grondige analyse van de gebruikers- en muziekgegevens van Shazam oordelen we dat de overname niet leidt tot minder concurrentie in de muziekstreamingmarkt'', liet de EU-commissaris vandaag in een verklaring weten.