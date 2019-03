Groeiende groep werkenden heeft geen cent te makken

Het is donderdagmiddag: over een paar uur krijgt orderpicker Marit (26)* te horen hoeveel uur ze volgende week bij onlinesuper Picnic mag werken. Ze is een beetje nerveus, want weinig werk betekent (te) weinig geld. Het is lastig rondkomen van de gemiddeld 1000 euro die ze per maand verdient. Marit wil graag 40 uur in de week werken, maar krijgt elke keer maar tussen de 22 en 30 uur toebedeeld. ,,Van het geld dat ik verdien, kan ik mijn vaste lasten betalen en eten kopen. Verder niets”, vertelt Marit.