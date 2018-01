‘Griekenland weer bijna normaal land’

Alle Kijkshops dicht: personeel in Terneuzen en Goes op straat

22 januari Alle 70 winkels van Kijkshop sluiten hun deuren. De Zweedse eigenaar The One vraagt morgen het faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten. De ongeveer 400 medewerkers komen op straat te staan. De website en het callcenter van de winkelketen zijn tijdelijk onbereikbaar. Zeeland telt twee Kijkshop-vestigingen: in Terneuzen en Goes.