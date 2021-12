Gratis gehaktballen en baangarantie voor vrachtwagenchauffeurs: ‘Dikke spierballen heb je echt niet nodig’

Regiobe­drij­ven makkelijke prooi voor hackers: ‘Aanval op VDL echt geen zeldzaam­heid’

Industrieel samenwerkingsverband Brainport in Eindhoven loopt een grote kans op hackaanvallen. Juist deze regio met veel maakindustrie is kwetsbaar, waarschuwen deskundigen. In fabrieken is de kans op verouderde apparatuur met slechte beveiliging groter dan in kantoren die vaak veel beter beschermd tegen digitale aanvallen.

27 november