Google+ werd nooit de gehoopte Facebook-uitdager

Door in juli 2011 een eigen sociaal netwerk te starten, hoopte Google het toen razendsnel groeiende Facebook dwars te zitten en een deel van de koek op te eisen.



De start was veelbelovend: in de eerste maand hengelde Google+ al 25 miljoen gebruikers binnen. Facebook had daar drie jaar voor nodig, Twitter 2,5 jaar. Ruim een jaar later meldde Google de mijlpaal van 100 miljoen maandelijkse gebruikers te hebben geslecht. Weer een jaar later waren dat er al 300 miljoen.



Google kreeg bovendien lof voor hoe het zijn sociale netwerk inhoudelijk vormgaf: gebruikers konden verschillende ringen van familie, vrienden en bekenden inrichten. Vervolgens kon heel eenvoudig worden gekozen met welke cirkel een post te delen.