Google sluisde minstens 128 miljard euro weg via Nederland

Google heeft in acht jaar tijd 128 miljard euro via een Nederlandse dochteronderneming naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Daarover betaalde het techbedrijf in Nederland ruim 25 miljoen euro belasting, schrijft de NOS op basis van het laatst gepubliceerde jaarverslag van dat Nederlandse dochterbedrijf.

Google zegt dat het geld inmiddels naar de Verenigde Staten is teruggebracht. Onduidelijk is hoeveel belasting het bedrijf daarvoor betaald heeft. Belastingontwijking is niet illegaal, maar de afgelopen jaren is de druk op multinationals om er mee te stoppen wel steeds groter geworden.

De belastingconstructie, die inmiddels gestopt is, draaide om het betalen van vergoedingen voor het intellectueel eigendom van Google. Die royalties kwamen via dochterbedrijven in Ierland en Singapore in Nederland terecht en de Nederlandse dochter stuurde het geld door naar Bermuda waar geen belasting wordt geheven.

Groter bedrag

Mogelijk gaat het om een groter bedrag dan 128 miljard, want de constructie bestond sinds 2004. Bij de Kamer van Koophandel zijn echter alleen jaarverslagen vanaf 2012 te vinden.

In 2019 legde de techreus in een zaak over belastingontduiking in Frankrijk bijna 1 miljard euro op tafel. De zaak werd geschikt voor 500 miljoen euro. Daarnaast betaalde het Amerikaanse bedrijf nog eens 465 miljoen euro aan achterstallige belastingen.

De zaak had betrekking op de jaren 2011 tot en met 2016. Toen schoof Google te veel inkomsten naar zijn Ierse dochter, waardoor de Franse tak niet de belasting betaalde die het op basis van de resultaten had moeten afdragen. De Franse justitie was eerder bij het Parijse kantoor van Google-moeder Alphabet binnengevallen.

