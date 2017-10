Google presenteert nieuwe smartphones en laptop

De presentatie draaide vooral om de nieuwe smartphones, de Pixel 2 en een grotere Pixel 2 XL. Ze kunnen zowel virtual reality als augmented reality laten zien. Daarnaast kan een speciale lens de omgeving scannen, bijvoorbeeld de inhoud van een brief.



De telefoons draaien op het nieuwe besturingssysteem Android Oreo. Ze kunnen worden bediend met een kneep in de zijkant, net zoals de HTC U11 die dit jaar uitkwam. HTC is de producent van de kleinere Pixel 2. LG neemt de Pixel 2 XL voor zijn rekening.



De Pixel 2 is beschikbaar in drie kleuren: blauw, zwart en wit. De Pixel-telefoons komen eerst in de Verenigde Staten en een paar andere landen op de markt. Het is nog niet bekend wanneer de toestellen naar Nederland komen.



De nieuwe Pixel-smartphones hebben slimme koptelefoons, de Pixel Buds. Die kunnen bijvoorbeeld mails voorlezen of de woorden van een gesprekspartner meteen vertalen. Nederlands is een van de talen die de koptelefoon begrijpt. Wel koos Google ervoor om de welbekende 3,5mm-aansluiting waarop de meeste koptelefoons werken weg te laten. Een gelijksoortig besluit leverde Apple eerder zware kritiek op.