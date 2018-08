Google mag weer naar China, maar moet dan wel censuur plegen

Grootste stijging consumen­ten­prij­zen in vijf jaar

7:36 Nederlandse consumenten betaalden in juli 2,1 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging in bijna vijf jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni gingen de prijzen op jaarbasis nog met 1,7 procent omhoog.