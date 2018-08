Google lanceert nieuwe muziekdienst YouTube Music

Google's nieuwe muziekdienst, die in mei in de VS al werd gelanceerd en inmiddels in zeventien landen beschikbaar is, komt in meerdere varianten. Er is de gratis versie YouTube Music die niets kost, maar wel advertenties kent. Voor 9,99 euro per maand krijgen consumenten de reclamevrije premium versie, waarbij ook muziek te downloaden valt voor offline gebruik. Voor weer twee euro meer is er het YouTube Premium abonnement. Klanten mogen dan niet alleen onbeperkt muziek luisteren, maar kunnen bovendien videoplatform YouTube advertentieloos bekijken en video's downloaden. Daarnaast biedt het abonnement toegang tot alle originele producties van YouTube. Google biedt verder een gezinsbundel waardoor vijf anderen op hetzelfde adres het abonnement mogen gebruiken. De vraag is uiteraard wat Google kan toevoegen aan het inmiddels ruime aanbod aan streamingservices, waaronder Spotify, Deezer, Apple Music of Nederlandse speler Juke dat afgelopen jaar door Talpa Radio en MediaMarkt werd gelanceerd . Net als die concurrenten heeft Google overeenkomsten gesloten met alle grote platenlabels. De techgigant heeft daarnaast deals met talloze kleine onafhankelijke labels. Verder lezen na foto

Kunstmatige intelligentie

Volgens Candice Morrissey, hoofd muziek bij YouTube voor Europa en het Midden-Oosten, ziet nog genoeg ruimte. Uiteraard is er de combinatie met de video's van YouTube, die andere diensten missen. ,,Van alle muziek die te beluisteren valt, komen er YouTube-video's beschikbaar. Waar dat niet het geval is, proberen we die met hulp van labels en artiesten alsnog te krijgen." Via YouTube kan bovendien de interactie met artiesten worden aangegaan, waarmee de dienst ook een sociale functie bezit. De inzet van Google's algoritmen is een ander pluspunt, stelt Morrissey. ,,Mensen houden ervan om op basis van hun muziekvoorkeur suggesties te krijgen. Tachtig procent luistert zo naar nieuwe muziek. Door onder meer kunstmatige intelligentie te gebruiken kunnen we steeds betere aanbevelingen doen." YouTube Music wordt zo steeds meer gepersonaliseerd naar de smaak van de luisteraar, dit mede door gloednieuw ontwikkelde apps voor Android en Apple's iOS. Google zet bovendien zijn zoekmachine in voor YouTube Music. Muziek is eveneens te vinden door een regel uit een song in te vullen of te tikken dat het een lied uit een bepaalde film is. Google wijst eveneens op covers van nummers en/of live-optredens van artiesten. Verder lezen na foto

Meer inkomsten artiesten

Al met al ziet Morrissey kansen in overvloed om marktaandeel te pakken. ,,Het aantal gebruikers van streamingservices groeit nog steeds. Heel veel mensen hebben nog geen abonnement."



Google beklemtoont dat zijn muziekdienst ook goed is voor de muzieksector. ,,Het verbreedt de inkomsten voor artiesten en platenmaatschappijen. Zij krijgen steeds meer mogelijkheden om in deze digitale tijd geld te verdienen."



Het is niet voor het eerst dat Google abonnementen rond YouTube heeft. Eerder bood het bedrijf in diverse landen (niet in Nederland overigens) YouTube Red aan, waar zowel video als muziek in zat. Dat bleek voor veel consumenten niet duidelijk. ,,De naam YouTube Music zegt veel over wat het is," zegt Candice Morrissey, hoofd YouTube Europa en Midden-Oosten. ,,We presenteren het nu op een duidelijke manier, die minder verwarrend is."



Afgelopen juni beloofde Robert Kyncl, YouTube's chief business officier, in een interview met het AD dat Google's nieuwe muziekdienst dit jaar nog in Nederland zou lanceren. Een specifieke datum noemde hij echter niet.