Google en Facebook gaan betalen voor auteursrechtelijk beschermd materiaal

Het Europees Parlement stemde vandaag voor een aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. In totaal stemen 438 leden voor, 226 tegen en onthielden 39 leden zich van stemming. De onderhandelingen met de lidstaten over de uiteindelijke wetstekst kunnen nu beginnen. Door het besluit zullen grote internetplatformen voortaan een deel van hun inkomsten af moeten dragen aan auteursrechthebbenden. Internetsites als Google News die een deel van een nieuwsbericht online zetten moeten daar in het vervolg bovendien een vergoeding voor neertellen. Die laatste maatregel wordt ook wel linkbelasting genoemd.

Uploadfilter

De platformen moeten ervoor zorgen dat materiaal waarvoor geen toestemming of licentie is verleend wordt verwijderd, via een 'uploadfilter'. De internetreuzen hadden hier intensief tegen gelobbyd. Tegenstanders zien de maatregel als censuur en een inperking van de internetvrijheid.



De internationale journalistenverenigingen IFJ en EFJ zijn blij met het besluit. De IFJ noemt het 'fantastisch nieuws voor journalisten'. Ook secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is verheugd door het nieuws. ,,Ik ben blij dat er met het aannemen van deze wet erkenning is voor het verschil in inkomsten, het feit dat de makers en journalisten erkenning krijgen voor hun bijdrage in de enorme verdiensten van de grote spelers. Het is een eerste stap om tot een eerlijkere verdeling van inkomsten te komen."