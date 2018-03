Goedkope Poolse loodgieter verdwijnt

Kernpunt van het akkoord is dat gedetacheerde werknemers in de bouw, zorg en land- en tuinbouw (de belangrijkste groepen) vanaf dag 1 het cao-loon in hun gastland verdienen, inclusief toeslagen zoals een dertiende maand, compensatie voor winterweer en eventuele andere premies. Ook moeten reis- en verblijfskosten apart worden vergoed. Zij mogen niet meer worden afgetrokken van het loon. Dat maakt een eind aan de situatie dat sommige gastwerkers meteen al de helft of meer van hun toch al schamele loon moeten inleveren voor een beschimmeld kamertje met stapelbedden.

Einde aan uitbuiting

De PvdA-politica trok meer dan een jaar op met de Republikeinse Morin Chartier. ,,Dit was girlpower, maar het toont ook de kracht van Europa.” Tegelijkertijd citeerde ze de Stones: ,,You can’t always have what you want.” Want Jongerius, oud-FNV-voorzitter, had zeker graag nog een veel kortere maximumuitzendduur gewild. Ook voorkomen de nieuwe afspraken niet dat er nog steeds loonverschillen zullen blijven, als gevolg van de sterk uiteenlopende socialezekerheidsstelsels. ,,Die kunnen wij niet harmoniseren, want dat is een bevoegdheid van de lidstaten”, aldus Eurocommissaris Thyssen. ,,Wij gaan allen over het arbeidsrecht. Maar we willen zeker dat die stelsels dichter bij elkaar komen.” Alle drie de onderhandelende partijen spraken van ‘een evenwichtig pakket’, dat veel werkenden in Oost- én West-Europa ten goede komt.