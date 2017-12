Goede voornemens? Wees niet te streng voor jezelf

Sommige voornemens zijn spontaan uitgekomen (man) en andere heb ik laten varen (sporten). Dit jaar durf ik het aan om een nieuwe uitdaging op me te nemen: op 1 januari 2018 stop ik met vlees eten. Het laatste zetje gaf een boek waarover ik in deze krant las: De verborgen impact van Babette Porcelijn. Hierin legt ze uit wat je zelf kunt doen om klimaatverandering en milieuvervuiling tegen te gaan. Minder spullen kopen en minder vlees eten staan op nummer één en twee. En laat ik eerlijk zijn: nummer één, daar ben ik niet zo goed in.



Ik heb goede hoop dat ik mijn voornemen nu wel ga waarmaken. Goede voornemens die slagen, voldoen namelijk meestal aan het marketingprincipe SMART. Ze zijn Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch en Tijdgericht. Dus niet: ik wil meer sporten, maar: ik ga elke dinsdag en donderdag een half uur hardlopen. Mijn doel is om tussen 1 januari en 31 december 2018 precies 0 gram vlees te eten. Het leek mij SMARTER om cold turkey vegetariër te worden in plaats van minder vlees te eten. Want hoeveel is minder?



Ook helpt het om anderen te vertellen over je streven. De druk om een goed voornemen na te leven wordt namelijk groter als je het publiekelijk hebt aangekondigd. En laat ik daar nou net een mooi podium voor hebben. Ik schrijf dit dus niet op om de wereldverbeteraar uit te hangen, maar omdat het werkt om jou deelgenoot te maken.