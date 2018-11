GM schrapt duizenden banen in Noord-Amerika

De reorganisatie moet kostenbesparingen van circa 6 miljard dollar opleveren. GM wil dat geld onder meer investeren in de ontwikkeling van elektrische aandrijvingssystemen. ,,Deze stappen geven ons de flexibiliteit om in de toekomst te investeren'', zei bestuursvoorzitter Mary Barra.



GM boekte het voorbije kwartaal nog verrassend goede resultaten. Volgens Barra is het daarom juist nu zaak om in te grijpen. ,,We willen ervoor zorgen dat we goed gepositioneerd blijven, en je kunt dat het beste doen als het bedrijf er nog goed voorstaat.'' Daar zijn medewerkers van een fabriek in het Canadese Oshawa het niet mee eens. Ze liepen maandag uit protest weg van hun werkplek, meldt vakbond Unifor via Twitter.