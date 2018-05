'Gezondheidsrisico's kinderen in huizen te dicht op hoogspanningskabel'

Een woordvoerder van de Gezondheidsraad zegt tegen het medium dat vooral kinderen gevaar lopen. Vorige maand bleek uit onderzoek van de raad dat kinderen die in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen wonen mogelijk één tot twee keer zo veel kans op leukemie hebben dan andere kinderen. De organisatie vindt dat in de toekomst geen woningen, scholen en kinderdagverblijven in de buurt van de kabels mogen worden gebouwd.



Netbeheerder TenneT zegt dat er in 146 gemeenten hoogspanningskabels onder de grond liggen. Of die ook te dicht bij woningen zijn aangelegd, is volgens de netbeheerder nooit onderzocht, maar zeker niet uit te sluiten. De exacte locaties van de kabels blijven geheim: de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is bang voor aanslagen.